第一選區民進黨立委候選人邱議瑩（右一）元旦一大早參加阿蓮區「2020元旦迎向鼠光路跑活動」。（立委邱議瑩服務處提供／林雅惠高雄傳真）

第一選區親民黨立委候選人黃(系秀)晶（前排右五）把握與選民互動機會，前往杉林區參加元旦升旗典禮。（林雅惠攝）

總統立委大選倒數10天，不少候選人參加元旦活動與民同樂，第一選區國民黨立委候選人王齡嬌和民進黨候選人邱議瑩不約而同一起參加阿蓮區「2020元旦迎向鼠光路跑活動」，王齡嬌不僅跑完全程，更贏得社會女子組第5名，她表示，希望自己的好體力，期許未來有好品質的問政。

此外，暌違已久的元旦升旗典禮，1日在杉林國中重現，杉林區各界慶祝2020年元旦升旗典禮，轄內各里長、農會、各社區、機關、學校、團體及鄉親們約500人齊聚一堂，第一選區親民黨立委候選人黃(系秀)晶也蒞臨會場拜票，與選民同慶元旦到來。

大選日逼近，各候選人馬不停蹄展開拜票行程，王齡嬌1日鎖定在北高雄拜票，上午參加完路跑活動後，下午緊接著到阿蓮社區及菜市場拜票；邱議瑩則是上午參加路跑活動後，下午折返旗山區里民拜票，晚上接著到大樹區夜市拜票。

由於杉林區長劉德旺在去年十月國慶期間，看到中華民國國旗在旗桿上旗海飛揚，有那麼多鄉親熱愛台灣、熱愛高雄和杉林區，插滿國旗一同慶祝，深受感動，決定復辦元旦升旗典禮。

黃(系秀)晶把握機會，前往杉林參加元旦升旗典禮，在7時30分開始，大家高唱國歌、國旗歌，激發團結愛國情操，現場一片和樂氣氛，共同迎接2020嶄新的一年。

(中時 )