受到連日低溫加上充足的水氣影響，六龜梅花花期提前報到，250甲的寶來竹林休區的梅樹已陸續綻放四到五成，整片山頭的雪白梅花齊放，美不勝收。

六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，原本1月中旬前才會全部盛放的梅花，因氣候異常，花序大亂，花期越來越難估算，近日受到冷氣團及雨水充沛的影響，元旦梅花綻放的景象難得一見。

六龜區公所表示，因莫拉克風災受創嚴重的南橫公路，歷經10年的重建，高雄桃源梅山口到天池路段在春節前開放通車，採限量管制，民眾可沿途欣賞壯麗群山環繞，來趟寶來欣賞梅如白雪，再來杯六龜山茶，格外愜意，大啖寶來當地特有美食，更別忘記泡泡寶來著名的暖湯泉，洗滌一身的疲憊。

六龜區公所指出，近日氣溫驟降，山區不時瀰漫雲霧，美麗的梅花景緻，彷彿置身於雪白國度，元月18、19日舉辦的「漫活六龜–賞蝶賞梅暖湯遊」系列活動之「泡湯賞冬梅」活動，這波梅花綻放為活動注入強心針，春節前搶先踏雪尋梅，歡迎大家2020年相揪上山泡暖湯賞花。

活動當天備設有接駁車載運遊客上山賞梅，現場更有迎接新春必備的書法揮毫春聯、適合親子與情侶同樂的DIY手作、另可坐在梅樹下品茗茶藝體驗及聆聽梅花導覽解說等。

(中時 )