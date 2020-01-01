香港泛民主派團體民間人權陣線在獲警方不反對通知書後，於行元旦下午在維多利亞公園聚集後開始遊行，重申反送中運動目標並高喊口號，超過萬人的行人數入夜後持續增加，現場秩序大致完好。遊行路線上許多商店提早打烊，有部份銀行櫃員機與門窗遭破壞，警方於下午5時許開始發射催淚彈，並逮捕數名破壞匯豐銀行設施的示威者。5時30分左右，警方要求民陣解散遊行，但示威者仍不願離去，警方開始發射催淚彈驅離。

綜合港媒報首，本遊行以「毋忘承諾，並肩同行」和「五大訴求，缺一不可」為口號，於下午2時起在維多利亞公園集合。民陣召集人岑子杰在起步前發表民陣宣言稱，「我們以大遊行迎接2020年，除了要提醒香港人和國際社會，不要習慣政權打壓之餘，更是為了展示香港人齊上齊落、並肩同行的決心。」

元旦下午遊行的示威者破壞了匯豐銀行的設施，警方發射鎮暴槍，並逮捕5名示威者。（圖／路透）

匯豐銀行雖然架起木板防護，但仍遭示威者破壞，玻璃門窗亦被砸毀。警方已逮捕數名破壞者。（圖／路透）

遊行隊伍原定下午3時出發，由於人數眾多，民陣於是提前在下午2時半出發，示威者從公園走出銅鑼灣市區，沿著軒尼斯道緩慢步行前往目的地中環遮打花園，沿途經過灣仔和金鐘。不少示威者高舉「香港獨立」或「光復香港，時代革命」等旗幟與標語。

許多遊行路線上的商舖銀行提早打烊，甚至明顯加強安全措施，例如軒尼詩道的滙豐銀行圍起木板以防破壞，但仍保留出入口供市民使用櫃員機，仍有部份玻璃被擊破，也有示威者直接在木板上噴漆。

香港警方對於今天的遊行高度戒備，防暴警察對個別可疑示威者進行搜查。5點後開始投擲催淚彈，並在軒尼詩道匯豐銀行逮捕5名破壞銀行設施的示威者。同時也有部份示威者開始堵路，有聽到防暴警察發射橡膠子彈的槍聲。民陣副召集人陳皓桓對媒體表示，由於警方要求，必須解散遊行，否則會有刑事後果，呼籲遊行人士從各個方向，從港鐵站等離開。許多示威者仍不願離開，6時左右警方開始採取驅離行動，街上催淚煙霧彌漫。

(中時電子報)