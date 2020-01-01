國立台東美學館長李吉崇表示，2月將成立花蓮文創園區轉型專案辦公室，最快今年10月就可完成轉型工作。（王昱凱攝）

花蓮文化園區於2011年時由新開集團簽約營運，但連年虧損導致業者提出協調終止契約，今年由台東美學館進駐，開啟轉型計畫。（王昱凱攝）

花蓮文化園區近年營運狀況不佳、連年虧損，文化部於去年底正式與經營團隊解除BOT契約，元旦起重新開幕，由國立台東美學館進駐啟動轉型計畫。館長李吉崇表示，花創作為全國5大文創園區之一，受到文化部重視進行檢討工作，將於2月成立轉型規劃專案辦公室，最快今年冬季園區就可重獲新生。

花創自2011年由新開集團簽下15年經營合約，初期3年就投入近億元資金，隨著熱度下降，業者不堪虧損提出協調，於去年12月10日結束契約。李吉崇說，作為5大文創園區第1個檢討點，花蓮轉型經驗將成為全國借鑒。

李吉崇提到，花蓮文史與藝術家能量相當龐大，2月專案辦公室成立後將廣開座談，並邀請在地文史美學館、藝術家與民眾提供意見，營運方針朝文化政策平台、爭取在地藝文團隊支持與文化經濟商業化等3大方向前進。

李吉崇表示，新開集團專業度足夠，但經營期間負擔條件辛苦，每年權利金、營業限制與文化政策責任都是束縛，團隊將記取前車之鑑開闢新天地。目前初步規劃由展覽、音樂與表演等元素組成的「藝文櫥窗」並結合運行多年「釀市集」營造舒適悠閒的藝文空間。

開幕典禮在李吉崇與文化部政務次長彭俊亨見證下完成。彭俊亨提到，計畫將於6月完成初步規劃，最快今年10月份後就可見到換然一新的花蓮文創園區。

(中時 )