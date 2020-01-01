王中皇、王齡儀、梁佑南、方璿、吳申梅與瑪莉姐三對親子檔上《請問你是哪裡人》分享親子間的秘密。梁佑南說自己最擔心的就是兒子方璿個性太衝動，先生跟女兒方綺常一起去住家附近公園夜跑，有位鄰居常常在同個時間牽著6、7隻又大又兇的狗遛狗。

有次父女倆人跑步結束留在公園拉單槓，方綺就在單槓上倒掛做運動，突然其中一隻大狗又吼又叫就往她衝過來，嚇得女兒趕緊大喊爸爸，先生趕緊一個箭步衝過去大聲吼叫嚇退大狗，沒想到狗主人不但沒有道歉還跟先生起了爭執，最後對方竟然還拿出辣椒水往她先生臉上噴了一整臉，女兒趕緊跑回家狂按電鈴求救。

兒子方璿跟小兒子一聽原因，穿了拖鞋就往公園跑去，她也趕緊跟著衝了出去，邊跑邊對方璿喊：「哥哥不要衝動！」但方璿卻生氣的回說：「為什麼人家這樣對我爸爸？」她超怕兒子闖禍，只好邊跑邊打電話報警，也還好警察及時趕到處理，對方最後道歉賠錢。

事後她也問方璿如果當時她沒跟著去阻攔是不是就直接吵了，方璿馬上回她說：「我一定會出手！」，讓梁佑南當下訓斥方璿如果當下動手本來對的也會變得不對了，沒想到話剛說完，于美人竟然拉著浩子說：「佑南，我們以前如果有惹到妳，我們跟妳道歉，我們不是故意的。」邊說還邊做要跪下去的模樣，讓現場笑翻。

(中時 )