警方分析假檢警詐騙手法，提醒民眾注意。（警方提供／胡欣男台北傳真）

新北市79歲老婦上月接獲詐騙電話，歹徒自稱是林姓主任檢察官，誆稱婦人涉嫌洗錢，要求清查名下資金，老婦信以為真，竟依歹徒指示至銀行購買黃金條塊，並至指定地點當面交付給假扮檢察官的車手，總計交付13塊黃金條、損失1900萬餘元。歹徒為取信老婦，還持偽造的法院「假公文」，以「偵查不公開」為由，要求老婦保密，連家人都不能告知，就是為了繼續行騙。

警政署165反詐騙專線統計，今年「假檢警」詐騙手法，被害者年齡為50歲以上者占71％，且平均財損金額達新台幣百萬元以上，顯見高齡者為是類詐騙被害高風險族群。

為防制假檢警詐騙，刑事局逐周統計歹徒所使用的詐騙電話號碼，公布於165全民防詐網，供民眾查詢。同時警方結合民間業者，逐日傳送詐騙電話門號置於辨識來電APP，協助使用者辨識詐騙電話。

刑事局官網也設置了「詐欺車手專區」，有取款車手影像供民眾指認，並提供懸賞獎金新台幣1萬元，鼓勵民眾協助辨識詐騙車手。

警方呼籲，如接獲來電聽到「身分遭冒用」、「涉及刑案」、「電話做筆錄」、「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙。現行法令規定，檢警絕不可能用電話做筆錄、傳真公文及監管帳戶，也不會要求匯款或轉帳；如果來電顯示號碼開頭出現「002」、「009」、帶「＋」號等，均是國際電話，政府機關不會用國際電話聯絡民眾，應提高警覺，有疑問可撥165查證。

(中時 )