600家7-ELEVEN門市消費，使用icash2.0、OPEN 錢包、icash Pay結帳時，無須兌換現金抵用券，靠卡、靠條碼刷就可直接使用OPEN POINT。（7-ELEVEN提供）

超商業者為迎戰跨年人潮，使出渾身解術，從增加備貨量到拆分店大門，各自出招。據超商雙雄統計，跨年夜包括信義區等跨年熱區，來客量成長最多超過3倍，業績也呈倍數成長，最熱銷商品包括咖啡、啤酒、零食餅乾等。

全家便利商店統計，在全台熱門跨年晚會、元旦升旗、觀光重點區域店舖平均來客數較平日超過3倍以上成長，其中，今年北市跨年晚會最鄰近現場的信義區全家建鑫店，Let's Café銷售成長近3倍、夯蕃薯成長2倍、熱狗成長近5倍，共賣出千支關東煮與烤香腸；餅乾零食銷售為平日的4倍以上，相關茶飲料、水等銷售累計達千箱。狂歡類飲品如啤酒，對比平日銷售成長10倍。

7-ELEVEN包括台北信義區101、總統府周邊、高雄夢時代、台中日月潭、南投清境農場等跨年重點區域，平均單店來客數較平日有1~2倍以上的成長。

。在信義區及鄰近捷運周邊30多間門市，當日業績較平日成長3倍，以CITY CAFE、休閒零食、熱食等商品為主，其中鄰近市政府捷運站的松高門市「達美樂披薩複合店」延長營業至凌晨一點，帶動業績較平日成長1至2成以上。

南部地區業績也十分亮眼，全家分店平均成長超過1成，熱門曙光區屏東墾丁業績則有近2成成長，來客數也較以往增加2成，尤其Let's Café當天更帶動相關業績較去年同期成長2成。

7-ELEVEN在夢時代跨年晚會一級戰區，賣最好的是黑糖珍珠撞奶、啤酒及熱食，也帶動夢時代購物中心內的7-ELEVEN門市業績較平日成長近1倍。12月新開幕位於高雄三多商圈的未來超商「X-STORE 3」星海灣門市，當晚來客數成長3成，帶動門市單店業績較平日成長5成，現打啤酒晚間銷售倍數成長，「不可思議咖啡」也較上週同期成長6成。

跨年後緊接著總統府前元旦升旗典禮，7-ELEVEN於總統府周邊包括台北車站捷運商圈、西門町商圈，近20間門市備戰，其中距離最近總統府的門市備貨增加2~3成，門市也增加1倍以上人力。依7-ELEVEN觀察，以跨年熬夜後提神的CITY CAFE、關東煮及早正餐為熱銷類別，如.蒸地瓜、飯糰、麵包等最受歡迎，其中台北車站門市內的現烤烘焙麵包較一般假日成長超過2成，今年全新導入的「21TOGO」烤雞也是熱賣商品。

(中時 )