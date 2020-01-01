喜愛動物的楊銘威日前為《台灣特有種》首集節目中介紹的台灣特有種「東方草鴞」配音，沒想到配合腳本必須破音高歌，讓他趕緊澄清：「那個走音真的是故意的，如果有唱片公司要找我發專輯的話，請不要參考這次的播出。」

原本以為配音要認真嚴肅看待，他笑說：「結果其實需要蠻活潑的。」他提到替台灣特有種「東方草鴞」代言，他直言大家對自己的印象可能是蠻愛玩、不會這麼早結婚，但鐵漢也有柔情的一面，笑喊：「我就是很陽剛、很酷，但又很顧家的東方草鴞沒錯！」他稱讚「東方草鴞」很聰明，知道在母鳥照顧幼鳥很忙的時候，就不要去干擾，強調：「我們這是尊重老婆，不是怕老婆。」

養過不少動物的他，坦承小時候曾夢想要當動物園飼養員，表示如果在沒有做足功課的情況下導致飼養的動物死亡是很不好的，也提醒在養動物之前一定要考慮得非常清楚，因為動物的壽命可能有個十年，要確定這十年都可以好好愛護牠就像照顧自己的小孩一樣，呼籲：「不要棄養，就是保育生態最好的方式！」

(中時 )