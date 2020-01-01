近期國際液化石油氣價格持續攀升，1月桶裝瓦斯本該每公斤調漲5元，但中油表示，考量農曆春節維持物價平穩，本月再次凍漲，未調足的金額由中油暫時吸收；從去年10月起已經連續四個月凍漲，本月吸收5元是近四個月最多目前累計吸收金額為每公斤8.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

中油今（1）日宣布，自2日凌晨零時起，2020年1月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；國內天然氣價格也不調漲。

中油表示，液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，近期國際液化石油氣價格持續攀升，2020年1月國際液化石油氣合約價 CP較去年12月大幅上漲。依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲5元。

不過因適逢農曆春節，考量春節期間物價平穩，中油指出，本月價格不調漲，未調足的金額由中油暫時吸收，這也是中油連續第四個月凍漲，吸收金額為四個月最多。加計去年10月及11月合計未調足的吸收金額每公斤3.6元，累計吸收金額為每公斤8.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

天然氣部分，中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，1月份國內天然氣價格因氣源成本增加應調漲售價，但考量1月適逢農曆春節，台灣中油配合政府穩定物價政策，本月天然氣價格也不調漲。

(中時 )