茂盛醫院準備台灣造型大蛋糕，醫護人員手拿小國旗，與元旦寶寶一同慶生。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

2020年首日，台中市各家醫院喜迎元旦寶寶，知名茂盛、中國附醫、林新等產科醫院，今天接生逾15名新生兒，較去年減少；有醫院準備台灣造型大蛋糕，醫護人員手拿小國旗，與元旦寶寶一同慶生，並祝賀國家生日快樂。試管嬰兒名醫李茂盛憂心說，婦女生育年齡老化，人工生殖婦女年齡延後，風險多。

醫師李茂盛指出，統計院內人工生殖婦女的年齡，從20年前的平均28歲拉高到目前39歲，施做試管嬰兒的平均次數，由2至3次變成要花2倍以上的次數，大齡產婦容易產生妊娠毒血症、妊娠糖尿病、子癲前症（高血壓）風險；新生兒則有早產、發育不全、先天缺陷、體重偏輕等情形。

少子化趨勢，台灣人口出生率，世界排名「吊車尾」，李茂盛建議，婦女在35歲前先行凍卵，政府可多推獎勵生育的措施，減輕年青人的負擔，讓他們敢放心多生幾個小孩，讓台灣不斷下滑的生育率能夠谷底翻升。

林新醫院今天搶頭香元旦寶寶，是零點32分自然產的男寶寶；另1名產婦生產第3胎，接受訪問時說，元旦寶寶生日好記，林爸爸表示，想要為女兒取1個好記的名字叫做「林檬」，生日、名字，通通好記。

林新醫院婦產科醫師張溥鴻說，台灣邁入少子化，現代人不想生太多小孩，很佩服1個家庭願意生3個孩子，希望政府重視少子化問題，減輕家長的育兒負擔、提高社會福利津貼，作為年輕父母的後盾，讓大家能生小孩、養得起。

(中時 )