前富邦悍將客座教練王建民決定投效中信兄弟，2020年元旦就在中職投下一顆震撼彈。不過他隨即透過經紀公司發布新聞稿，感謝富邦悍將球團這1年多來的信任與照顧，讓他得以「打開擔任教練的第一扇窗」。

王建民在新聞稿中說：「新年快樂！大家好，我是王建民。今年，2020年新球季，我將擔任中信兄弟客座投手教練。

去年12強是我首次以教練的身份參與中華隊，從集訓到兩階段的比賽，台灣的年輕投手們帶給我很多的震憾與感動，這也讓我省思我有責任盡我一己之力，繼續幫助台灣的年輕投手成長。中信兄弟近年積極建構完整農場體系，領隊劉志威及新任的副領隊彭政閔提出許多農場養成的系統藍圖，新的一年我將與中信兄弟的年輕投手們ㄧ起努力。

2019年對我來說是我很豐碩的一年，我由衷感謝富邦悍將球團給我機會，為我開?教練的第ㄧ扇窗，謝謝領隊蔡承儒，兩位副領隊人資長陳昭如、陳金鋒學長，郭泰源顧問以及所有富邦教練團及所屬球員們與行政團隊，謝謝您們過去ㄧ年多對我的信任與照顧，新的球季我也期待看到富邦年輕投手們繼續成長茁壯。」

而富邦悍將球團也很有風度表示：「富邦悍將感謝王建民教練過去一年多來給予悍將投手群的指導與協助，讓選手們在球技與心理層面都大有收穫，也祝福王建民教練未來發展順利，繼續一起為台灣棒球努力。」

(中時 )