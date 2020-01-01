副總統陳建仁出席羅致政客家委員會授證暨授旗大會。（王揚傑攝）

副總統陳建仁今（1）日下午至新北市板橋區先後為立委候選人張宏陸、羅致政輔選，陳建仁盛讚2位候選人在國會表現相當優秀，除了爭取台灣的自由、民主、法治與人權，也替板橋爭取了許多建設，所以他一定要來支持張宏陸和羅致政，讓他們能繼續連任，讓板橋的民眾更有福氣。

陳建仁首先出席張宏陸競選總部親子創意積木活動，擔任神秘嘉賓，與小朋友們一起疊積木同樂，並祝福大家新年快樂。陳建仁說，活動非常有意義，小朋友的創意都被激發出來，鼓勵家長經常帶小孩來參加張宏陸舉辦的親子活動，享受親子天倫之樂。

陳建仁表示，張宏陸是個負責任、優秀的立法委員，對板橋也相當關心，像是爭取前瞻建設預算11億興建6處停車場，將捷運延伸到板橋更多地方等，都費了很大的心血，而且成果豐碩。

陳建仁隨後陪同張宏陸車隊掃街，沿途許多支持者熱情加油打氣。稍晚陳建仁轉往板橋區農會，出席羅致政客家後援會授證暨授旗大會。

陳建仁致詞時表示，羅致政是他很佩服的政治學者，長期堅持台灣的主權、安全與尊嚴，在立法院也是最專業的國防外交立委，蔡英文總統許多重要國防外交政策，包括國機國造、國艦國造、新南向政策，羅致政都有貢獻。

(中時 )