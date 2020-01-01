廖慧珍與家人感情和睦，平時對待外甥女和姪子也是疼愛有加，新的一年即將到來，她提到老家滷味生意日漸興隆，尤其過年生意非常好，一天最高營業額曾高達三萬，「從早忙到晚，除夕幾乎沒團圓飯。」她們全家真的能夠坐下來好好吃飯團聚的時刻是母親節，大哥定居在高雄，她和二哥就會分別從台北和恆春到高雄集合過佳節。

她向來對待家人都十分貼心，過年有空都會回家幫忙生意，她常常一起床就啟動忙碌模式，「下午開始做生意到凌晨一點，半夜還得備菜，若是過年放假七天，天天都會忙到沒空吃飯，有可能還會一路忙到元宵節。」

南部人相當熱情，母親都會要她早上補眠的時間起身拜年，「媽媽也會罵呀！她會說人家喜歡妳是看得起你，幹嘛這麼大牌坐在旁邊吃喝。」讓她只好維持禮節說聲新年快樂，她開玩笑說：「說真的很多人都會誇我比電視上好看，但有時候太熱情也會覺得困擾。」

她分享每一次做生意幾乎無閒暇梳妝打扮，若遇到熱情的粉絲邀約一同合照，她會事先打預防針說：「要記得開美肌哦！」抑或真的忙到不可開交，「有的粉絲會鍥而不捨地待到生意結束後再找我聊天和拍照。」

(中時 )