韓國八卦媒體Dispatch（簡稱：D社）自2013年開始，每年元旦總會例行性地踢爆一對韓流巨星戀情，讓許多「韓飯」既緊張又怕受傷害；然而2020元旦這一天，D社至今仍未更新消息，原因令人好奇。

D社自2013年開始，每年元旦總是會拋出粉紅震撼彈，2013年第一砲就是公開天王RAIN與金泰希的約會照片，後來兩人也順利修成正果，在2017年步入禮堂，今年9月金泰希更平安產下第2胎女兒，一家人幸福美滿。

接著D社在2014年踢爆當紅男星李昇基與少女時代成員潤娥戀情、2015年國民男神李政宰約會三星前太子妃林世玲、2016年JYJ金俊秀與Hani秘戀、2018年BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon，GD）與李周妍。

雖然目前D社尚未公布2020元旦爆料，但依舊引發網友熱烈討論，更有不少人點名希望D社踢爆的元旦情侶會是現在播出夯劇《愛的迫降》的男女主角玄彬、孫藝珍。

(中時電子報)