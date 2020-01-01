108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級在2020年第一天持續熱戰，本季頗具冠軍相的世新大學，雖然上半場遇到一些低潮，最終還是挺過難關，以90比65擊退台灣師大，收下10連勝持續保持本季不敗金身。

包括先發五人，世新大學本戰共6名球員得分上雙位數，三分球4投全中、攻下全隊最高16分的後衛陳育緹說：「前幾場比賽自己有些出手比較急躁，這場比賽賽前告訴自己不用急，就算不投球也可以切入。」

世新上季UBA在冠軍賽飲恨佛光大學，本季加入HBL高中籃球聯賽史上第一對MVP姐妹花羅培甄、羅培儀，團隊戰力再提升，也增添問鼎冠軍的本錢，球隊開賽至今更是還沒吞過敗仗，平均勝分35.4分，對此陳育緹回應：「其實壓力挺大的，雖然大家都說我們有冠軍相，但我們不敢這麼以為，練球時也遇過不少困境，面對每一場比賽就是盡力做好自己該做的。」

明天世新就要和佛光交手，面對去年冠軍賽對手，陳育緹表示平常心面對就好，好好執行教練指示的戰術。

(中時 )