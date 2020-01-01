一元復始，新北市八里區公所今（1）日在去年底正式啟用的行政大樓廣場，舉行元旦升旗典禮，為了因應多元文化的融合，本次特別邀請了新住民代表-新北市八里新住民關懷協會理事長-武氏芳恆及原住民代表-左岸藝術團負責人-鄭林金一同共襄盛舉，藉此展現八里民族大融合的氛圍。

為體恤寒冬中前來共襄盛舉升旗的民眾，這次特別準備了300雙針織手套，同時也準備熱呼呼的薑茶供民眾飲用，希望排除寒冬帶來的冷意，也期望新年度區政執行能更貼近、更溫暖八里居民的心。

新北市八里區在新落成的區公所廣場舉行元旦升旗，亮點旗聚歡慶迎新。（讀者提供/吳家詮傳真）

元旦八里暖心升旗 亮點旗聚歡慶迎新（讀者提供/吳家詮傳真）

上午參加升旗的民眾說，八里區公所還提供了許多帶有國旗元素的小物，讓民眾可以在元旦這天利用國旗妝點自己，大秀自我風格。同時，現場預估400多名民眾，準備的小國旗發送完畢，還有許多未領到的里民，要求明年準備500-600支小國旗

八里區長吳嘉榮表示，為了增加活動可看性，特別邀請行政中心在地里所屬的「大埤頂社區發展協會」帶來熱舞表演，盡情舞動、散發活力，以及八里國小培訓的「鼓儀隊」以強烈的鼓點震撼人心，同時也為新的年度帶來新的氣象。

八里區長吳嘉榮表示，特別邀請行政中心在地里「大埤頂社區發展協會」帶來熱舞表演，及八里國小培訓的「鼓儀隊」以強烈的鼓點震撼人心。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)