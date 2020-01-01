民陣指因應警要求解散遊行 籲參與者離開 18:482020/01/01 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民陣指因應警要求解散遊行。（東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港示威風波未息，民陣下午在港島發起遊行，但有人在灣仔破壞銀行分行，並爆發警民衝突，警方在場投擲多枚手擲式催淚彈。 據港媒報導，下午5時半後，民陣副召集人陳皓桓宣布，警方指由於有人破壞銀行分行，按照警方要求，需要解散遊行，否則將有刑事後果，並呼籲參與者從各方離開。然而，有在場人士對解散遊行感到不滿。 下午近6時，原本在維園等候的人群已大致散去，但在銅鑼灣仍有大批人聚集。一批警員則在鵝頸橋戒備。另一批人則在金鐘道向中環前進，並沿途指罵警員。有警員在場廣播，要求在場人士散去。 (中時 ) #遊行 #警方 #警員 #解散 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 借錢給銀行看不上的人 他，孵出305億金融獨角獸 17:002019/12/28 財經 銀行分行收買客戶的心 發財水、紅包最應景 20:082019/12/28 財經 轉角遇到挺韓遊行 韓粉喊幸運 00:042019/12/29 政治 職場新尖兵 星展銀行猛招手 23:002019/12/29 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ 09:002019/12/30 財經 美元交易清淡 紐澳幣相對堅挺 04:102019/12/30 焦點新聞 貴州銀行港股上市首日 跌破發行價 11:202019/12/30 財經 《金融》渣打銀開辦「境外資金匯回專法」業務 15:062019/12/30 財經 迎台商 渣打「境外資金匯回專法」業務開跑 19:072019/12/30 財經 上海銀撂忍者 登東京奧運主題卡 19:152019/12/30 財經 兩岸熱門新聞 香港萬人元旦遊行 2020年繼續抗爭 - 兩岸 港警2020元旦逮捕數人 勒令遊行解散 - 兩岸 民陣指因應警要求解散遊行 籲參與者離開 - 兩岸 美專家：美中初步貿易協議有重大漏洞 - 兩岸 背景書架上 父子新合照受矚目 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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