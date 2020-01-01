香港示威風波未息，民陣下午在港島發起遊行，但有人在灣仔破壞銀行分行，並爆發警民衝突，警方在場投擲多枚手擲式催淚彈。

據港媒報導，下午5時半後，民陣副召集人陳皓桓宣布，警方指由於有人破壞銀行分行，按照警方要求，需要解散遊行，否則將有刑事後果，並呼籲參與者從各方離開。然而，有在場人士對解散遊行感到不滿。

下午近6時，原本在維園等候的人群已大致散去，但在銅鑼灣仍有大批人聚集。一批警員則在鵝頸橋戒備。另一批人則在金鐘道向中環前進，並沿途指罵警員。有警員在場廣播，要求在場人士散去。

(中時 )