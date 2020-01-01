去年初，包括李遠哲在內的4名獨派大老聯合登報逼宮總統蔡英文，引發軒然大波，當時傳出李遠哲不滿蔡英文任用葉俊榮、而不是管碧玲當教育部長，與蔡英文起口角。資深媒體人李艷秋昨(12.31)也爆出當時會議記錄，今天更加碼爆出餘下的對話。會談中，李遠哲要蔡英文負全責，更提出特赦陳水扁的要求。

李艷秋今天在臉書貼出了會議記錄續篇。透過會議紀錄可以看到，李遠哲認為政府官員出錯，任用他們的蔡英文應該負責，更要求蔡英文放棄連任，民進黨才有機會。

蔡英文則回應，自己若放手，整個黨會分崩離析，而她親自推動的只有年金改革，其他如一例一休、同婚與東奧正名都是立院推出。蔡英文說，這些改革讓民進黨遭受各路圍剿，足足少了400萬票，她有何辦法，就算全面執政，但這個總統是最難當的。

蔡英文在會議中還談到林佳龍，她認為林佳龍太過自信，沒把盧秀燕放眼哩，加上無法擺平紅黑兩派、用人失當，導致政績全無，因而敗選。蔡更表示柯文哲能夠當選，是因為最後關頭民進黨出手幫忙，否則柯文哲早就敗選，國民黨就大獲全勝了。

會談中，李遠哲進一步要求蔡英文運用總統權力特赦陳水扁，但蔡英文並未回覆。

李艷秋痛批，蔡英文把所有責任推得一乾二淨，流失的選票都是立院推動的同婚與一例一休害的，自己的年金改革沒丟半張票，但這次反滲透法不就是蔡英文下令要強渡關山嗎？

李艷秋大酸蔡英文，說林佳龍沒政績又得罪地方派系，活該會輸，跟她無關，卻又在今年8月要台中人對林佳龍道歉，要選民下次不要選錯人，李艷秋直說「好厲害的雙面手法，卸責之外還狂吃林佳龍豆腐，給他個交通部長讓他乖乖臣服」。

對於蔡英文說民進黨最後關頭幫助柯文哲，李艷秋更不解，直問「怎麼幫的？是錢糧支持？還是選務作弊？」、「竟然在戰場前線拋棄同志，這是什麼黨？」

(中時電子報)