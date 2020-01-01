CNBC報導，高盛（Goldman Sachs）經濟學家表示，就美國經濟結構來看，未來數年都不太可能出現衰退。

華爾街去年曾對衰退即將來臨感到憂心忡忡。才在數月之後，高盛發表樂觀看待美經濟前景的報告。實際上，高盛經濟學家幾乎脫口而出的意思是：美國經濟有足夠能力對抗蕭條。

根據高盛的研究分析顯示，可能威脅成長的潛在風險大多已經消失。該投行認為，1980年代展開「大平穩」時代（Great Moderation）的主要支撐迄今仍存在，就是持續成長以及溫和通膨帶來的低水平動盪，這樣的結構只有十多年前因金融危機一度中斷。

高盛經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）、梅里克（David Mericle）在報告中指出，「整體而言，我們認為目前經濟結構幾乎足以對抗衰退。儘管新的風險可能浮現，但近期引發衰退的主因，例如石油衝擊、通膨過熱、金融體系失衡等，看來都不需要過度擔心。」

兩位經濟學家認為，「目前經濟軟著陸的可能性比外界預期更高」。

(工商 )