大陸著名「造星工廠」之一的中央戲劇學院，趕在2020年的第1天，公布2020年本科（大學部）招生簡章，計有表演、戲劇影視導演、戲劇影視美術設計、戲劇影視文學、戲劇學、播音與主持藝術、藝術管理等7個科系，24班，計畫招生575人。

今天（1月1日）公布的招生計畫中，備受關注的演系，今年開放「話劇影視表演」與「話劇影視表演雙學位班」，將招收43人，其中，前者與去年相同，有25個名額，後者只有18個名額，比去年少7個。

中戲官方微信公眾號公布的招生訊息指出，中戲表演系今年繼續與英國倫敦金融城市政廳音樂與戲劇學院（Guildhall School of Music ＆ Drama）合作，連續第3年進行雙學位校際交流項目，兩所學校共同制定培養方案，在規定學制內成績合格，並符合學位授予條件，將可取得兩學校分別頒發的畢業（學位）證書。

2020年中戲招生專業考試網上報名，即將啟動，所有專業考試地點為中央戲劇學院昌平校區。

(旺報 )