新年前夕，美國駐伊拉克大使館遭親示威者圍攻破壞，幾乎重演2012年9月11日美國駐利比亞班加西領事館遇襲而讓歐巴馬政府灰頭土臉，也讓時任國務卿的希拉蕊受到強烈抨擊乃至拖累2016年選情，與白宮寶座失之交臂。分析指，今年是美國大選年，川普政府為免重蹈覆轍，立刻調派兵力馳援，保護駐伊拉克使館。

美國增兵保護駐伊拉克大使館（美聯社）

美國駐巴格達大使館12月31日險被示威者衝入。數以百計抗議群眾攻擊美國駐伊拉克大使館，突破外牆進入館區，要求美軍撤出伊拉克，這起攻擊案導致使館入口處冒煙和起火，也進一步加劇美伊（伊拉克）之間的緊張態勢。美軍隨即派出兩架阿帕契（Apache）直升機在大使館上空掩護，並投放熱誘彈，震懾並驅散群眾。

美國傳媒引述知情人士指，由於川普總統與國務卿蓬佩奧在班加西事件上不斷重砲前朝歐巴馬政府，因此蓬佩奧和川普均擔心類似事件在自己任內重演，成為本屆政府的醜聞，進而拖累選情。

因此川普隨即下令增兵中東保護使館安全。先調派駐守科威特的「危機應變特別任務海軍陸戰隊空地特遣隊」100名士兵，乘坐運輸機前往巴格達的美國大使館。稍後，國防部長艾斯博也授權陸軍第82空降師緊急反應部隊一個步兵營，立即部署到中央司令部管轄區內，預計派兵4750人。

(中時 )