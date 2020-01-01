俄羅斯近來最夯的旅遊行程，包括俄國在2014年併吞的克里米亞、西伯利亞的貝加爾湖，以及遠東地區的生態旅遊。這其中最大的宣傳推廣高手，莫過於總統普丁，因為他多次前往這些地區度假，老百姓紛紛起而效尤。

普丁熱愛戶外活動，儼然成為俄羅斯國內旅遊的最佳代言人。(圖摘自shutterstock)

普丁的新聞秘書佩斯科夫說，總統更愛在國內度假，因為他希望以身作則，推薦俄國人民前往那些大多數人可能不知道的地點。據TOURPROM旅遊網站，領導人曾現身的景點，都大受民眾歡迎。

貝加爾湖風光秀麗，雖然地處偏遠，但在普丁加持下，成為熱門景點。(圖摘自shutterstock)

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國旅遊署公共委員會成員蘇托爾米娜說，許多俄國人希望造訪貝加爾湖、堪察加等地，但因運輸費率偏高，影響客源增長。但隨著去年底克里米亞大橋（鐵路部分）通車，她認為，克島的觀光人潮可望大幅升高。

TOURPROM網站整理出普丁曾多次到訪度假的名單，包括貝加爾湖，普丁曾搭潛艇深入湖底，讚嘆其美景。另外還有因2014年索契冬季奧運而聲名大噪的克拉斯諾達爾邊疆區，普丁曾前往當地參觀滑雪賽道。熱愛戶外活動的普丁，還曾在圖瓦共和國的河上拍照釣魚。去年9月，普丁在遠東的勘察加邊疆區出席活動時，也盛讚當地「是顆鑽石…世界上沒有任何地方比它更美。」

(中時 )