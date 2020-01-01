新北市板橋警分局板橋派出所昨晚7時許獲報，板城路與華東路口有交通事故，警員到場時發現疑似肇事的自小客車企圖逃離現場，警員立即通報警網攔截圍捕。

雙方追逐至板橋區縣區運路、第一運動場旁，嫌犯車輛不僅沒有減速還要衝撞周姓警員，周員立即瞄準右前車輪連開2槍示警，車上嫌犯隨即棄車逃逸。

經板橋分局策動，逃逸的駕駛44歲廖男及乘客53歲鍾男、44歲蘇男今天中午主動到案。

廖男供稱，昨晚由樹林保安街駕車行經板橋板城路、東南街口，與另一輛自小客車發生輕微碰撞，雖已向對方道歉，但對方態度惡劣，故負氣離開，但自小客車一路尾隨，至南雅西路發現警車，遂向警方報案，員警於是展開攔截圍捕。

3人供稱，因心虛才沿路橫衝直撞，並不知員警有開槍，且車輛開往區運路後，因前車頭受損嚴重，故棄車逃逸，事後搭乘計程車返家，直到員警找上門，才決定出面向警方投案。

偵訊後，警方以妨害公務、肇事逃逸罪嫌函送偵辦，另違規部分則依道路交通管理處罰條例開單告發，至於3人說詞，警方將深入查證。

(中時 )