謝金燕2019年12月31日在桃園跨年晚會擔任壓軸開唱，一連熱唱〈練舞功〉、〈含淚跳恰恰〉、〈姐姐〉等經典歌曲，每次跨年表演總是卯足全力演出的她，這次也不負眾望，開場扮演李小龍、驚奇隊長等，還在台上搬出超大型恐龍道具，搭配20隻小恐龍在舞台上勁歌熱舞，氣勢十足。

謝金燕1日在臉書表示所有環節親力親為，「體力腦力眼力真的不行...，全部當機！暈倒前手裡還抓著手機，看著姐寶們的每一則留言，頭上還留著2萬條痛死人的辮子，就這樣倒在沙發上」，她很感謝團隊的努力，一切值得。

謝金燕跨年演出後，被網友、新聞報導認為她穿太多、表演的梗都一樣，在舞台上，謝金燕與安心亞的表現更被拿出比較，引起熱論，謝金燕向粉絲喊話：「你們也無需為了媒體聳動的標題而生氣，他們只是要你們的點閱率，我們彼此最真實感受無需被他人文字干擾。」

不過謝金燕的經紀人球球提到看到報導後，心裡滿難過，並坦言「不會覺得不公平，其實服裝造型，不是真的要多性感才適合，主要是搭配演出的主題，穿多穿少都不是標榜。」隨後也表示團隊仍是有很多進步空間，繼續努力。

而跨年晚會演出內容由謝金燕發想「李小龍大戰恐龍」，盼讓老少咸宜、闔家歡樂。他們花了逾2個月的時間密集籌備，謝金燕對自己的作品很要求，不斷排練、修正細節，她當天僅睡2小時，只為呈現最好的演出給觀眾。

被問及恐龍道具的費用？球球表示謝金燕只在乎觀眾看到後喜歡的感受，每次皆先做了，不管預算，「我跟她20年來，不管大小舞台多少錢，盡量都是做到最圓滿，這次多少錢還沒時間去算，大家喜歡，她最開心。」

球球透露謝金燕2019年原定是不想要接跨年晚會演出，主要因謝金燕自我要求頗高，每次跨年演出，壓力很大，想讓自己休息一年，不過期間有很多跨年演出邀約，球球說很多單位卡到跟政府配合的關係，很快就要決定，「我們都說不好意思，但民視這次很特別，願意等姐姐答應，姐姐心很軟，聽到有人期待，她多方思考後就拼了。」

(中時 )