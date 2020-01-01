2020總統大選辯論會於上週日（12/29）落幕，但相關效應、檢討不斷。其中，蔡英文解釋不恢復特偵組時表示：「檢察一體，重大案件高檢署檢察長可以直接指揮，沒有特偵組的必要」，對此，台北市議員羅智強特在臉書指出：「2020第一天，不能忘記柯建銘」，凸顯柯建銘所創下司法醜聞。
羅智強指出，全台灣誰不知道，柯建銘就是為了自己的案件，去關說高檢署檢察長，創下司法醜聞。而蔡英文在辯論會上，為了解釋自己不敢恢復特偵組，這麼說：「檢察一體，重大案件高檢署檢察長可以直接指揮，沒有特偵組的必要。」
羅智強驚呼，我的老天鵝啊，蔡英文的小編，是故意要給柯建銘「洗面」嗎？
羅智強分析，因為高檢署檢察長（以及所有檢察長）都是法務部長派任的，他們不能得罪法務部長，自然也得罪不起柯建銘這種立委。
羅智強推測，蔡英文不恢復特偵組，真心話應該是：「檢察長會賣柯建銘面子，如果是檢察總長指揮的特偵組，那柯建銘就無法關說，民進黨當然不能恢復特偵組！」
(中時電子報)
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