邱勝翊（王子）時隔2年再度受邀擔任花蓮跨年晚會倒數嘉賓，現場一連熱唱〈在妳心裡打個卡〉、〈上位〉、〈那不是雪中紅〉等歌曲，引起尖叫。向來很疼愛粉絲的他，表演結束後，特地帶幸運粉絲去「開房間」，為了感謝死忠粉絲多年來愛相隨，他特地在飯店與10名歌迷歡度2020年第一天。

王子說：「這些歌迷真的陪伴我好久，我走到哪裡都看到他們，又感謝又覺得他們太神奇了。」王子策劃一連串與粉絲一起吃宵夜享用美食、聊天、玩狼人殺遊戲，他最後送給粉絲親手寫的卡片，在現場一一署名，相當用心。

此外，王子目前在看劇本，謹慎評估下一部戲劇作品，他去年拍攝戲劇《覆活》將在2020年上檔，王子說：「很希望大家看到我努力去演譯這個角色中不同層次的感覺。」並許下新年新願望盼新戲《覆活》可以獲得好的收視率，「希望首次嘗試的角色可以受到大家喜愛，期許自己今年有機會可以拍攝一部電影，也希望今年2020有機會可以前往東京看奧運比賽。」

王子與幸運粉絲開心合影。（華研國際提供）

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