苗栗縣後龍鎮公所元旦舉行升旗及健行活動。〔後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

後龍鎮109年元旦升旗典禮，1月1日一早在後龍鎮公所前廣場舉行，吸引近千民眾參與，後龍鎮長朱秋隆元氣滿滿，與千位鎮民一起迎接109年的新開始。升旗後接著展開健行活動，參與民眾走完全程就可獲得紀念品保溫杯，迎來健康又有意義的元旦。

後龍鎮公所表示，元旦升旗典禮象徵著國家的認同與前進，因此後龍鎮公所雖然只是地方行政機關，但堅持年年舉辦元旦升旗活動，而升旗典禮後的健行活動，再度創下報名秒殺紀錄，可見後龍鎮民對於鎮公所活動的支持。

朱秋隆平日有運動習慣，雖公務繁忙，但不忘健身習慣，保持良好健康體態，因此希望透過各項活動，培養鎮民運動習慣。朱秋隆表示，後龍鎮有濱海自行車道，有好望角下的舊過港隧道群，還有從客家圓樓到閩南書院，經北勢溪的親水廊道，因此，元旦升旗健行，選擇沿著台72線，後龍溪旁的道路，有非常多適合民眾散步健行的路線，有山有海有溪流，信手拈來都是美麗風景健行好路線。

元旦升旗後健行活動，路線自公所前廣場出發，沿後龍鎮中山路往東，銜接苗126線，到新港大橋處右轉，並在此處蓋紀念品兌換券的印章，接著再沿著台72線高架道路下的道路，返回中山路與光華路口終點，完成全部行程的民眾可憑兌換券領取紀念品環保保溫杯。

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