私訊詢問三多影城的官方粉專的對話。(圖/摘自批踢踢)

高雄老牌的首輪戲院三多影城即將結束營業！今有網友在批踢踢上驚爆高雄老牌電影院三多影城，即將在一月底結束營業，他透露說記得去年一樓才剛大整修過，現卻傳出要熄燈的消息，讓他特地到官方臉書詢問，結果得到「營業到1月底」的答案。爆掛一出後，引起許多網友震驚了，不過也有人指出「高雄現代化影城一堆，三多倒不意外」。

有網友在批踢踢上PO文，指「高雄老牌電影院，三多影城即將在一月底結束營業，記得去年一樓才剛大整修過，結果今年就要收了，國高中時期都會去這間看電影，真的不勝晞噓。」

該網友還PO出一張有人私訊詢問三多影城的官方粉專的對話，「請問有傳言說1月底會結束營業，請問是真的還假的啊？」對方回答「三多影城確定營業到1月底，晚點官網和Fb會公布。」證實影城即將關門的消息讓原PO震驚了，追問原因後尚未獲得回應。

爆掛一出後，許多網友看了感到不捨，留言「我要哭了~~適合一個人去的電影院沒了」、「怎麼會！！在地人最優惠的私房影城，不~」、「本地非連鎖的首輪剩奧斯卡和美奇萊」。

不過也有人點出，「十幾年沒去過三多戲院了」、「正常，三多影城真的很少人」、「威秀有信用卡折扣 地點還比較優」、「旁邊有威秀相對新的影院，這種舊影院沒有太大特色本來就等著收了，跟商圈轉移也沒甚麼關係」、「那附近那麼多間新電影院，三多不倒才奇怪」、「一年要檢討，那20年的前後市長不就要…」、「倒間舊戲院要算在韓帳上，那新開的大立電影院你要算韓的功勞嗎？」

(中時電子報)