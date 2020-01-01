六都地政局陸續公布2019年12月建物買賣移轉棟數，桃園、台中及高雄三都1日率先公布，桃園4,466棟，年增50％，台中4,425棟，年增20％，高雄3,054棟，年增11％，房地產業者分析，部分都會區年底購屋旺季加上新屋交屋潮，使12月交易量無畏大選在即，衝出紅盤。

其中，桃園市的桃園、蘆竹、中壢等熱門地區，均有不少重劃區交屋，桃園區12月買賣移轉甚至衝上千棟大關，中壢區也有近千棟，帶動桃園市交易量達4,466棟。台中的北屯、太平、西屯12月也都各有逾500棟移轉，帶動台中市衝上4,425棟高峰。

房仲業者分析，除了年底前大量交屋潮，房價大跌已難再現，加上公共建設利多也促使自用族群進場購屋，推動年底房市數據亮眼。

至於去年全台交易量是否有機會達到30萬棟門檻？房仲業者分析，以2019年前11月全台買賣移轉棟數為27.19萬棟、2018年12月單月為2.35萬棟推估，已公布的三大都會區2019年12月在年增率上有亮眼表現，2日將公布的雙北、台南，以及月底公布的非直轄市，若能有二成的年增率，將會十分接近30萬棟、甚至有機會站上30萬棟。

(工商 )