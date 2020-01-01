新年第一天，美軍偵察機繼續飛越朝鮮半島上空執行對北韓的監視任務。據南韓韓聯社報導，追蹤軍機動態的民間網站「飛機守望」（Aircraft Spots）披露，美軍出動4架偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）在上午8時25分許從嘉手納美軍駐日基地出發，飛越朝鮮半島東部海域上空，執行對朝監視任務。

美續派偵察機飛越朝鮮半島

RC-135S眼鏡蛇球去年12月24日至28日連續五天現身朝鮮半島上空，考慮到該機能夠追蹤彈道飛彈軌跡，此次任務可能在監視北韓潛艇基地和潛艇動向。

此外，美國海軍偵察機EP-3E「白羊座」（Aries）當天也在朝鮮半島2.5萬英尺上空執行任務。該機搭載偵搜與分析電子信號的裝置，能夠捕捉並分析地面和空中的所有電子信號。

分析認為，北韓領導人金正恩在12月28日至31日進行的勞動黨第七屆五中全會上稱，有關各方將在不久的將來看到朝鮮的新戰略武器。因此美國進一步加強對北韓監視力度，應對北韓可能發動的「挑釁」。

(中時 )