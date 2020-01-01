蔡英文總統（圖中）4度到莊競程競選總部站台，上千位民眾排隊領取蔡總統與立委候選人莊競程聯名紅包。（張妍溱攝）

2020新年首日，民進黨總統候選人蔡英文至同黨台中市第五選區立委候選人莊競程競選總部，發送2人聯名紅包袋，因接近農曆新年，民眾索取相當踴躍約1100多份；蔡英文拜託選民支持年輕專業的莊競程當選，讓民進黨在國會過半，台灣新的經濟發展就有奇蹟。

蔡英文致詞前先向現場民眾道賀「新年快樂！」，讚賞莊競程在北北屯區是「最好的時機」，尤其莊年輕有專業、學問很好，專長跟國家未來的發展方向很契合，連新婚蜜月都沒辦就忙著選舉，拜託大家最後衝刺讓他過關。

蔡英文總統指出，2020年拚總統連任，首先要國會先過半，改革做事才有效率；包括很多轉型的工程、重大建設，要立法院的同意跟支持，所以在過去幾年她做了很多的改革、轉型，都是艱鉅的決定，因有過半數的立法委員的支持，她才能夠為台灣做很多改革。所以莊競程這1席很重要，國會過半的關鍵1席。

蔡英文總統說，很多投資到台灣，外資很多也到台灣，在地達好幾兆的投資，未來4年落實現在累積的投資，讓台灣經濟產生新動能，將有新的台灣經濟發展奇蹟；未來4年她還要做很事情，團結一致，把台灣經濟帶到下個階段，持續做亞洲4小龍冠軍。

(中時 )