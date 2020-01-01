民進黨北市第四選區（內湖、南港）立委候選人高嘉瑜1日晚間同框民進黨主席卓榮泰，更上網紅「館長」陳之漢的直播。針對台北市長柯文哲要將「卡神」楊蕙如案送檢調，高說，楊當然要自行負責，也呼籲檢調及政府該查就查清楚，別讓事情一直從去年拖到今年，偵辦過程也必須加快腳步，否則民眾會覺得太消極。

對於國民黨副總統候選人張善政批評蔡英文總統是雙面人，高說，藍綠面對民眾想法都應虛心接受，但若自我感覺良好只會在同溫層取暖，把自己做小，現在是看政治人物的問政，不一定看背後的政黨，所以韓國瑜在辯論會的表現，民眾感受就是口出穢言、批評謾罵、沒針對問題回答、一項具體政見都舉不出，非選民所期待。

高還說，民眾也期待《反滲透法》趕快通過，但從去年5月提出至今經過半年，藍委不敢去說明反對的理由，在審查過程也用神隱的方式，愧對選民期待；民進黨勇於負責，面對反滲透法，說出支持理由；但藍委若一味閃躲，不管對於吳斯懷、反滲透法，都是不負責任的態度，民眾討厭共產黨、國民黨、韓國瑜，藍委就應有道德勇氣勇於檢討。

高嘉瑜表示，希望內湖翻轉、反對韓國瑜的好朋友都要站出來，展現團結與意志力，讓所有藍委知道跟吳斯懷、共產黨站在一起，在台灣是沒有選票，這次選戰不只是藍綠對決，而是台灣對共產黨及大陸的價值理念選擇。

高還說，很多館粉都希望她跟館長直播，很開心館長也找她直播了，她對這次選戰是謹慎樂觀，但絕不鬆懈，因為對手（藍委李彥秀）是有組織、樁腳及三代政治世家背景，有很多隱藏性選票。

卓榮泰說，要強守固本、強攻取勝，他認為高嘉瑜的選區較單純，因為得到各方力量較多，以及高的個人條件特殊，應極力維護她，雖然她過去議會選舉得票好，但也不是完全能轉嫁，黨中央及該選區的議會同仁要全力輔選。

至於民進黨祕書長羅文嘉將不分區預估下修至12席，卓說，國民黨犯了很多錯，但到後期一定會有拉回的現象，民進黨也戰戰兢兢，羅文嘉代表民進黨的立場，但今天不能再談任何過程。

(中時 )