副總統陳建仁上月26日親自分享「年金改革」改革歷程。陳建仁指出，他每次向總統說年金要砍多少時，她都說「不行啦」....交代要設最低給付額，可以看到蔡英文慈悲善良的一面。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，「這是2019年末最大的笑話，貓哭耗子假慈悲。」

李來希在臉書指出，退休金今天起又要再減1.5%，他表示台灣社會受到蔡英文、陳建仁、林萬億等人的挑撥下，攪動仇恨，挑起世代職別對立，鬥爭軍公教，退撫制度到今天改革一年半了，中華民國總負債有因為軍公教年改而紓緩？勞工朋友口袋的錢有沒有變多？

對於，副總統陳建仁發文推崇蔡英文慈悲善良，李來希表示，這是2019年末最大的笑話，貓哭耗子假慈悲。

對蔡政府巧奪軍公教退休金，又故做「慈悲善良」姿態，李來希呼籲2020大選，讓選票極大化，2020集中選票，唯一支持韓國瑜，讓10天之後，政權翻轉，還給軍公教公道。

(中時電子報)