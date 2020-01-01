民進黨不分區立委候選人游錫堃1日陪同無黨籍北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐車隊掃街拜票。針對前總統馬英九說「《反滲透法》等同恢復戒嚴」，游痛批，馬英九扭曲事實扭曲這麼厲害，居心可議。

游錫堃酸「馬先生，兩蔣如何迫害異議人士你最了解，反滲透法豈能等同？」並強調林宅血案、陳文成命案至今尚未破案，「這都是戒嚴啊」，戒嚴是對內壓迫異己、《反滲透法》是對外防衛中共滲透，「馬英九扭曲事實扭曲這麼厲害，居心可議」。

林昶佐表示，藍委昨天有很多發言機會，卻完全不具體討論法案內容，而是以「複製貼上」的方式，不斷說些「時機不宜」、「時機太趕」等空泛的言論，「這是在浪費人民給你的議事權利」，能提出比別人更好的法案版本，就用事實來具體論辯，但國民黨卻只在講空話、白領納稅人的薪水，迴避立委職責。

游錫堃則說，《反滲透法》對台灣安全幫助很大，然而國民黨有意見，卻不對法案提出對案，也不對草案進行修改，只是一直找理由藉故拖拉，「我是覺得好像對某一方在表態，很不可取」。

媒體詢問，林昶佐在臉書上放上「Dear Doris」影片，對老婆浪漫告白，是否因為選舉太忙跟老婆沒機會好好吃頓飯？林昶佐說，選舉這段期間，只要掃街看到好餐廳，就會和團隊說好像選完可以帶Doris來吃，幾次以後團隊就說應該把這些話錄下來給太太看，「但我跟Doris不是這麼浪漫相處的關係」、「我自己去約她就好了啦」。

(中時 )