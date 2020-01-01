富邦人壽UBA大專籃球聯賽107學年賽季冠軍佛光大學，108學年賽季前面臨5名主力離隊及教練換人的「人事大地震」，從去年9月新教練楊淑淨接手後，努力找回步上軌道的方法，新球季開打至今戰績還不錯，已經和世新大學、文化大學確定晉級6強，今天再以70比47輕取台北市立大學，9勝1敗維持預賽前三名好名次。

佛大此役以中鋒劉昕妤個人數據最佳，留下16分、16籃板，上季聯賽包辦冠軍賽MVP、新人后及助攻后三項個人獎陳孟欣贊助11分、6籃板、5助攻；北市大僅陳姿華得分上雙位數，繳出17分。

佛光大學陳孟欣(中)繳出全能數據，攻下11分、6籃板、5助攻。(大專體總提供/陳筱琳台北傳真)

上季帶領佛光大學拿到隊史首座UBA公開女一級冠軍的教練傅姿伶，因為生涯規劃離隊，9月由前南山高中女籃教練楊淑淨接下帶領佛大女籃的任務，不只教練換人，球員也大風吹，碩士班的彭惠貞、楊芷瑜選擇提前畢業挑戰WSBL，大學部主力羅培甄、羅培儀姐妹也轉學世新大學。

面對這些改變，楊淑淨說：「正因為主力離隊，其他人才有表現機會，也辛苦這些球員，一下子要學著扛起責任，我也努力分享過去帶甲組球隊的經驗給她們，希望可以幫助她們盡快成長。」

楊淑淨離開南山高中女籃後曾轉換過其他跑道，不過兜了一圈，最後還是回到她熟悉的籃球圈，「雖然曾經覺得離開籃球圈嘗試新環境換個心情也可以，但離開籃球圈的那一年，內心一直覺得少了什麼，很開心能再回來，從高中球隊帶到大學球隊，我覺得很大的差別就是管理，大學生心智比較成熟，很多事情講一次就可以懂，管理起來相對比高中球隊輕鬆許多。」

楊淑淨坦言，球隊不少主力球員離隊，又有連霸壓力，一切的整合都是考驗，所以最後這階段預賽倒不強求一定要全勝，「球隊需要磨合、銜接，讓更多球員打出信心，至於明天對上季冠軍賽對手世新，就平常心面對吧！」

(中時 )