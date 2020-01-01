唐一菲。(取自微博)

孫儷主演電視劇《後宮甄嬛傳》在當年播出引發轟動，而蔣欣也因為飾演華妃一角走紅兩岸三地，只是該劇播出8年後，大陸女星唐一菲今(1日)突然在微博自爆原本華妃是找她演出，還扯到以前曾託蔣欣幫忙養狗，「現在這兩隻小狗也不知道還活著沒」，一席話也被網友質疑動機不單純。

唐一菲今日發文自爆當年《甄嬛傳》副導演曾打電話問她要不要演華妃，她當時一聽就拒絕了，「為啥呢，我也沒看劇本，一聽她幹了挺多不好的事，真的從內心就怕了，怕網友又把角色往我身上套，說看吧，這唐一菲肯定就跟這角色一樣，是個心狠手辣的貨。」

而唐一菲講完拒演華妃的原因，突然又講到過去曾演了2隻小狗，後來因為母親反對被逼把狗送走，只好打電話問蔣欣能不能幫忙養一下，但現在這兩隻小狗也不知道還活著沒？

她更坦言自變成了不受歡迎的人後，就沒和蔣欣連絡過，怕會連累蔣欣，「她演了華妃我特別開心，因為她真的比我更合適。祝欣欣一切都好，還希望我的狗狗們還活著。」這句話也被網友質疑在暗諷蔣欣沒把狗照顧好。

針對網友批評她蹭熱度、暗諷蔣欣，唐一菲隨後也透過留言解釋原委，稱自己換完電話後，已經沒有蔣欣的電話了，所以也沒辦法聯繫她，只是看完這期《妻子的節目》突然想到她了所以就隨手寫了篇東西，僅此而已；至於說狗是否還活著，唐一菲稱只是因為十幾年已經過去了，狗很可能已經老死了。

(中時電子報)