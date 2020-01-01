針對蔡英文總統今天元旦談話，指反滲透法不會影響正常的經貿交流，違法與否須經法院判決。國民黨團總召曾銘宗批評，反滲透法如流刺網，掌握在執政黨手中；國民黨立委柯志恩開嗆，既然通過了，就抓幾個匪諜給大家看，讓人知道對岸滲透程度，否則只感受到言論遭箝制。

蔡英文總統今天元旦談話中，強調反滲透法裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國委託或者資助來從事違法行為，就不受反滲透法規範，並保證此法不會侵犯人權，不會影響正常的經貿交流。

對此，國民黨團總召曾銘宗直言蔡英文元旦談話「自打嘴巴」，假設現行法令已規範，為何還要訂立反滲透法，且政院不敢提版本，送到立院不敢在委員會審查，僅召開一場公聽會，「民進黨到底在怕什麼」，完全違法立法程序正義。

曾銘宗質疑，反滲透法中的滲透來源規範不清不楚，萬一有人惡意檢舉，檢調啟動調查與否，法院判決是否公平，這張流刺網面積全由執政黨判斷，加上民眾對司法信任度很低，而且也沒有救濟管道，猶如重回戒嚴、綠色恐怖。

國民黨立委柯志恩批評，民進黨鴨霸闖關反滲透法，不符合他們標榜的程序正義，這不是愛台灣舉動，明顯就是選舉操作，既然通過了，就抓幾個匪諜給大家看對岸滲透到哪裡，拿出證據否則就是假議題，更無法說服國人此法非過不可的重要性，只感覺到言論遭箝制。

柯志恩嘲諷，既然國安五法、反滲透法全部通過，可防堵所有事情，先前以力擋吳斯懷為由，宣稱要前進外交國防委員會的民進黨立委候選人可以打包回家，若繼續打下架吳斯懷、打國民黨親共，就是自相矛盾。

蔡英文談及要任何領導人談兩岸重啟交流的時間表，是「不可能，也是不智的」。曾銘宗說，蔡英文承諾的兩岸維持現狀已破功，目前官方溝通幾乎關閉，反滲透法上路後，更限縮民間交流，蔡英文應出面說明兩岸關係是否面臨坐以待斃。

(中時 )