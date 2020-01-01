住北部地區有名色欲薰心的老爸，看見兒子帶女友回家長得很漂亮，竟然起了邪念，利用長輩身份接近，還遊說小女生合演「仙人跳」就可以獲取3萬元，這筆錢讓小女孩動心不已，答應前往汽車旅館「演戲」，不料到了摩鐵，色老爸假戲真作，性侵了兒子的女朋友。

這名被金錢誘惑的少女年僅14歲，因為常到男友家中，因此和「叔叔」常有互動交談。這名足可當她爸爸的男友父親，覬覦少女長得漂亮成熟，竟荒唐的找對方設計一齣仙人跳。他告訴受害少女，只要她與一名叫「東哥」的男子到摩鐵開房，他會適時出現「解救」，控告對方性侵，就將分得到3萬元的「遮羞費」。而這筆龐大的金額令僅是國中生的少女非常心動，一口答應。

當晚，色爸便開車將少女載往一間摩鐵「赴約」，然而一進到房間，色老爹就將房門反鎖，伸鹹豬手撫摸少女胸部和私處，雖然被害人反抗仍慘遭脫去衣褲性侵得逞。事後，少女回家將此事告訴家人，陪同下前往醫院驗傷，控告這名色老爹性侵。

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(中時電子報)