印尼災害管理當局今天表示，首都雅加達（Jakarta）都會區因為跨年夜下起暴雨引發相關洪災，造成至少9人喪命。

法新社報導，約有3000萬人口的雅加達都會區有數以百計淹水社區停電，部分列車路線和一座機場也被迫關閉。

雅加達災害管理當局負責人蘇貝喬（Subejo）表示，一名16歲少年因為觸電身亡，另有3人失溫喪命。

昨天晚間降下傾盆大雨，雅加達市郊出現土石流災情後，又有5人不幸喪命。

蘇貝喬還說：「我們希望淹水消退，但如果雨勢不停，淹水情況就會持續下去。」

印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）官員阿沙德（Ikhsan Asaad）告訴法新社：「為了避免更多觸電意外，我們關閉許多地區的電力。」

阿沙德還說，他無法估計有多少居民受到停電影響，「目前我們專注採取相關措施，以確保民眾安全」。

雅加達都會區各地照片顯示，許多房屋泡水，車輛被淹沒在泥濘洪水中，部分民眾划著小型橡皮救生艇，或用輪胎內胎充當救生圈代步。

根據印尼交通當局說法，因為跑道嚴重淹水，哈里姆柏達那庫蘇馬機場（Halim Perdanakusuma Airport）今天被迫暫時關閉，許多航班轉往雅加達主要機場蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta International Airport）。

印尼雨季在每年11月下旬開始，雨季期間雅加達經常會受到洪患侵襲。

(中央社)