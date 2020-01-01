「你被約談了沒？」恐已取代「吃飽沒」成新問候語了！近日桃園一位阿嬤因為臉書上的分享動作，遭到警方約談！她把與警方交談的影片貼上臉書，引發討論。對此，周錫瑋鼓勵受害者站出來，表示「如果，你收到約談通知，讓周錫瑋陪你去！」

台大教授蘇宏達在網路評論故宮政策遭約談的消息一出後，韓辦發言人葉元之再爆料，警政署下達多道公文要求基層打假新聞，之後許多市井小民因在網路評論而遭約談。之後就傳出阿嬤在臉書社團上分享一篇關於中選會印泥的相關文章，因為該文章涉及選舉相關的不實指控，所以遭到中選會檢舉提告，使得她以違反「社會秩序維護法」送辦。

對此，國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋與文傳會副主委兼發言人王鴻薇今天偕同受害者舉行記者會，親身說明被約談過程。周錫瑋痛批，最近發現有多名升斗小民遭刑事警察局、調查局、電子警察隊、地方警局約談，送法院起訴，痛批民進黨政府淋漓盡致施展綠色恐怖，箝制言論，恐嚇人民不能講話。

記者會後，周錫瑋在臉書上PO文，「反滲透法」惡法不止、人心不寧！他咧出「阿嬤昨天被約談、阿標今天怕被約談～媽祖明天也可能被約談！」因此，他鼓勵受害者站出來，表示「如果，你收到約談通知，讓周錫瑋陪你去！」

(中時電子報)