東京奧運只剩200多天開幕，兩隻吉祥物大力宣傳。(影片嵌入自東京奧運官方臉書粉專)

邁入了2020年，今年可是東京奧運年，距離7月24日開幕只剩200多天，東奧官方臉書粉專昨天請出東奧吉祥物「未來永遠郎」和帕運吉祥物「染井吉」送上祝福，而為了吸引外國觀光客在奧運期間願意到日本其他景點旅遊，日本航空(JAL)和全日空(ANA)計畫推出最多10萬張日本國內線免費機票等活動。

在官方推出的動畫中，未來永遠郎和染井吉從外太空來到地球，預告了2020東京奧運即將到來，大會並以兩隻吉祥物的口吻寫道：「2020東京奧運就要來了，今年是屬於我們的一年...2020。」

外媒指出，目前所有場館都照著時間表進行整修或興建，估計最終在場館設施上會花費1兆3500億日圓(約3774億台幣)經費，而日本觀光局目標今年訪日遊客人數要打4000萬人，而東京奧運可能會吸引龐大外國遊客前往東京看比賽，因此日航和全日空將提供日本國內線免費機票，或是特價2020日圓的機票給外籍觀光客，日航將從今年2月下旬接受海外哩程會員申請免費的日本國內線機票，最多提供5萬人每人一張日本國內線來回機票，出發日期7月1日起、回程則是到9月30日止，不過申請者不能自行選擇目的地，只能隨機指定從東京羽田機場跟大阪的伊丹、關西機場出發的航點，至於抵達、離開日本的國際線，不用一定要搭乘日本航空。

全日空則預計推出到青森、秋田、仙台等日本東北地區6個航點2020日圓限量優惠票，國際線乘客若搭配日本國內線機票會另外給折扣，希望遊客不要只選擇東京，而是到其他地方觀光遊覽日本風光。

(中時 )