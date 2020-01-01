法國總統馬克宏31日依慣例發表除夕演說，儘管工會接連數周在全國發起大規模罷工，抗議政府的年金改革計畫，他仍矢言會徹底整頓退休金制度。面對馬克宏拒不退讓的態度，工會揚言會以更多罷工行動回應。

馬克宏在周二黃金時段發表全國電視演說指出，針對退休金改革，他期待自己的政府儘快找出與工會和解的辦法，但不可違背內閣部長擘畫的原則。

他指出：「我向你們承諾的退休改革會貫徹到底，因為那是攸關社會正義與進步的計畫。」

法國目前有42種依產業而異的年金制度，馬克宏政府打算化繁為簡，一律採行積分制，聲稱這樣更符合公平透明原則。

但此舉引發工會反彈，自去年12月5日起發動全國性罷工，大眾運輸系統癱瘓，博物館、歌劇院、艾菲爾鐵塔等熱門景點也停擺，以施壓馬克宏放棄年金改革。

巴黎歌劇院音樂家31日在巴士底歌劇院（Opera Bastille）前的台階，演奏《卡門》、《羅密歐與茱麗葉》等名曲片段，藉以提醒馬克宏，2020年伊始就有崎嶇挑戰在等著他。

針對馬克宏的除夕演說，法國總工會（CGT）祕書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）在BFM電視台受訪時表示：「在我印象中，這些話已經聽了不下千次。政府的立場我看不出有任何新意，警鐘得敲響一點，我們必須讓罷工遍地開花。」

不過馬克宏政府與工會代表，預定於1月7日舉行新一回合談判，馬蒂內茲透露，他所屬的法國總工會仍會出席。

(工商 )