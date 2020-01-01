「強力支援」攻擊—2、「精準打擊」攻擊—11、「隱形殺手」反輻射無人機

解放軍的無人機隊不斷壯大，去年10月1日中共建政70周年大閱兵中，令人目不暇給的無人機方隊便證明了這點。攻擊-11「利劍」無人機已公開亮相，主要任務是對敵人縱深目標進行精準打擊。

然而，觀察者網的分析指出，攻擊-11是中型無人機，與傳聞中同是無尾飛翼的轟-20不能相提並論。不過，這是扎實、可貴的開始，隨著經驗積累和技術發展，攻擊-11必將發展為更大、更重，並更先進的大型無人機。中國航空從「5」開始，在「20」系列軍機漸入佳境，姑且稱「攻擊-11之子」為攻擊-20吧！分析認為，解放軍需要攻擊-20，而且亟需這款無人機。

分析說，攻擊-11為世上第一款實用的噴氣式無人戰機。但它的體型還是較小，作為兼具情報、監視及偵察（ISR）能力的戰術打擊飛機雖然夠用，但解放軍需要能遠端攻擊，並長航時發揮情報、監視及偵察能力的準戰略打擊飛機。

解放軍空軍已經進入攻防兼備的時代，但分析認為，其中防仍多於攻。空軍有專用的防空戰機殲-20和殲-11B，有空地兼優的殲-16與殲-10，但除了基本技術已經老舊的殲轟-7，還沒有像樣的中型、以對地攻擊為主的準戰略打擊飛機。而轟-6不僅基本技術更老舊，如今的定位也偏向戰略攻擊。

空地兼優是好事，但不能取代專用的對地打擊戰機。在技術條件相同的情況下，專用機的性能始終高於通用機。大陸周邊的潛在衝突場景複雜，有大批通用飛機的用武之地。但在如海上反航母、攻擊日本等準戰略級的「硬核打擊任務」面前，通用機雖能補充專用戰機，但無法加以取代。

目前還沒有攻擊-11的官方資料，一般認為，它翼展14米，起飛重量10-15噸，2噸級載彈量。而攻擊-20則需要20米的翼展，分析指出，更大的翼展可能會影響航母上的起降。可折疊的外翼段是必須的，但這只減少了停機和甲板調度時的占位，起飛前和剛著艦時仍必須打開，並加以鎖定的。

攻擊-20還需要20-25噸的起飛重量，載彈量能提高最好，繼續保持在2噸級也無妨，但航程則需要大大增加，分析認為，最好達到5000-6000公里級，以擁有2500公里級的作戰半徑。而在構型上，它可以是攻擊-11的放大，也可以轉向X-47B或「彩虹-7」的構型，兩者各有優點。

至於發動機方面，則可以從渦扇10改進而來，若非加力但適當增加涵道比，完全可達80-100kN級軍用推力，而同樣的發動機還可與多發的轟-20共用。事實上，這樣的發動機可能已在為轟-20研發了。

解放軍航母力量仍在發展，很可能會在10年內，從現有的2艘增為4艘，但艦載戰機的發展前景就不那麼明確。分析認為，用於打空戰伏擊的話，攻擊-20的速度和機動性不必太好，但必須高度隱形，有很長的航程，而這些恰好是攻擊-20所擁有的。深入敵後打伏擊需要較大的載彈量，最好能掛載至少6枚中程空對空飛彈，另加2枚自衛用的近程空對空飛彈。

而作為艦載機，攻擊-20的自主能力要求遠高於攻擊-11。航母上人手和空間都有限，任務半徑也大大超過攻擊-11，無法鉅細靡遺地遙控，只能靠高度自主化，而這可能是比氣動、結構，甚至發動機更大的挑戰。

(中時電子報)