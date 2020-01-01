張善政晚間出席國民黨中央前舉辦的戶外開講活動 21:512020/01/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨副總統候選人張善政（中左）1日出席在中央黨部前舉行的「戶外開講」活動，擔任神祕嘉賓的夫人張琦雅（右）在談起母親身體狀況不佳而落淚時，張體貼地上前為她拭淚。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政（中右）1日出席在中央黨部前舉行的「戶外開講」活動，並呼籲選民支持值得信賴的總統候選人韓國瑜。（姚志平攝） 國民黨副總統候選人張善政1日出席在中央黨部前舉行的「戶外開講」活動，擔任神祕嘉賓的夫人張琦雅在談起母親身體狀況不佳而落淚時，張體貼地上前為她拭淚。 (中時 ) #國民黨 #戶外 #活動 #出席 #張善政 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政簽反空汙宣言：當選後砍壞人！ 11:282019/12/28 政治 台南里長宣布退出國民黨：將不明確表態支持誰 13:422019/12/28 政治 教育界力挺國民黨與韓張配 成立後援會 20:042019/12/28 政治 宋：不把權力關進籠子 小心權力把人民關進籠子 14:322019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 國民黨轟「反滲透法」違憲侵人權 綠色恐怖新工具 17:092019/12/31 政治 藍營批獨裁 籲全民一起抗惡法 04:092020/01/01 焦點新聞 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 國民黨催生新版「92共識」？吳敦義這麼說…. 09:382020/01/01 政治 政治熱門新聞 抓到了！楊蕙如申請補助鑽漏洞 柯：明送檢調 - 政治 別怕查水表！被約談 周錫瑋打鬼軍團陪你去 - 政治 老大哥來了！孫大千斗膽三問蔡英文 - 政治 跨年晚會 林濁水竟發現南北差異 - 政治 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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