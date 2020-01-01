國民黨副總統候選人張善政（中右）1日出席在中央黨部前舉行的「戶外開講」活動，並呼籲選民支持值得信賴的總統候選人韓國瑜。（姚志平攝）

國民黨副總統候選人張善政1日出席在中央黨部前舉行的「戶外開講」活動，擔任神祕嘉賓的夫人張琦雅在談起母親身體狀況不佳而落淚時，張體貼地上前為她拭淚。

(中時 )