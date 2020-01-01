賀軍翔和圈外老婆陳怡玟在2017年登記結婚，並育有一女「美寶」，這兩年多了好老公好爸爸形象。豈料，他日前竟被《時報周刊》直擊，在好友張勛傑充當司機「掩護」下，私會一名長髮妹，兩人甚至在長髮妹的住處大樓前甜蜜擁抱，更出現疑似親吻的曖昧畫面，令人驚呆！而他1日傍晚也透過經紀公司在微博發出聲明對此提出解釋。

賀軍翔正在橫店拍攝新戲《趙子龍》。（摘自微博）

賀軍翔1日傍晚在微博發聲明表示，「賀軍翔與該女生為好朋友，當日乃好朋友聚會，很開心喝的比較多，所以大家比較熱情動作會比較大，但並無其他越過朋友界限的任何動作」。不過聲明一出卻頻遭網友「吐槽」：「現在朋友可以擁抱接吻嗎？」、「還不如不要回應呢！真的看不下去」、「擁抱接吻還不算越界？」、「不算越界？刷新了我的三觀！」也有忠實粉絲勸他「已婚人士要注意一些，相信你沒出軌，但是朋友間要保持距離」、「能不能長點心，想想家裡的孩子」「等你的新劇，怎等來這個」。

剛歡唱完的賀軍翔獨自走出KTV，張勛傑和長髮妹隨後也走到暗巷會合。（時報周刊提供）

2019年12月14日清晨5點多，賀軍翔結束唱歌行程，戴著黑色帽子和口罩，低調地走出台北市松江路一家KTV後，旋即快步竄進一旁的暗巷；一分鐘後，張勛傑和一名長髮妹出現，竟也走進同一條暗巷，途中張勛傑小心翼翼地扶著長髮妹的手，護著她跨過欄杆，兩人不時回頭查看，似乎在注意有無「狗仔出沒」。

長髮妹進入暗巷後，賀軍翔立刻「接棒」，張勛傑則識趣地默默走到一輛轎車旁邊，當起紳士幫兩人打開車門，賀軍翔和長髮妹隨即坐進後座，兩人關係看似曖昧。張勛傑載著賀軍翔和長髮妹開了一小段路後，停在長春路口，賀軍翔突然下車，站在馬路上大聲叫囂，看似在抱怨駕駛座上的張勛傑，期間張勛傑拍了拍賀軍翔的手臂，狀似安撫，賀軍翔等到情緒稍稍平復，又坐進後座。上車後的賀軍翔又對著駕駛座的張勛傑再度比手畫腳，口中念念有詞，最後表情相當不悅地望著窗外，此時張勛傑也一臉無奈，同樣看向窗外，氣氛顯得有些凝重。

過了好一會兒，車子才發動，一路直奔士林區，停在一棟新社區大樓門口前面。賀軍翔和長髮妹接續下車走到大樓前，倏地大方擁抱，似乎還有親吻動作；賀軍翔離去前，還又依依不捨地拉著長髮妹的手，直到此時，他才稍微露出笑容，表情溫柔不少。長髮妹進門後，賀軍翔返回車上，坐到副駕駛座。抵達賀軍翔位於中山區的家門口後，兩人卻遲遲不下車，「車會」將近一個小時，直到6點42分，天色已經明亮，兩個男人才接連下車，張勛傑一見到賀軍翔進家門後，宛如解脫般地疾駛離開，似在宣洩一整晚的情緒。



(中時 )