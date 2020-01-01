最受矚目莫過於「模仿秀大PK 前輩新秀同台較勁」（戴上容攝）

2020開年第1天，新北市政府前「新北歌廳秀」晚間6時盛大登場。新北市長侯友宜與白冰冰等藝人同台登場，並在節目尾聲和眾藝人高唱「愛拼才會贏」，與民眾一起迎接新的一年。

新北市政府上午升旗典禮結束後，晚上特安排「新北歌廳秀」活動，趣味橫生的表演讓民眾笑得合不攏嘴，氣氛歡樂。

新北市政府表示，特別在元旦把市民廣場變身歌廳秀場，重現當年歌廳秀的風華，讓大家悠閒輕鬆的欣賞舞台演出，希望所有的市民朋友能一起體驗充滿著歡樂及趣味的歌廳秀。

最受矚目莫過於「模仿秀大PK 前輩新秀同台較勁」，除黃金陣容歌廳秀五虎將、白冰冰、陽帆，還有沈文程、張秀卿、葉啟田等知名演藝人員的輪番演出，演出內容相當精采，而模仿達人楊哲、阿標的模仿大PK，也將帶來節目高潮。

新北市長侯友宜最後與眾星合唱「愛拼才會贏」，為節目劃下美麗的句點。

此外，2019耶誕熱搜景點、全球第一「雙塔一樹」雷射光雕秀，360 度的多層次立體雷射光雕秀，精彩可期的視覺饗宴今晚於2020元旦之夜過後收場，民眾也紛紛把握機會打卡留念。

(中時 )