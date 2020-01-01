大陸製的第五代戰機殲20，其量產型似乎有了一些修改，最近流傳的照片顯示，殲20的兩具發動機間距比原型機更為接近，可能是發動機出現不同，從原本的俄製AL-31，改用成大陸自製的渦扇10型「太行」發動機。

大陸國防新聞部落格(ChinaDefense.blogspot)報導，從大陸軍事微博所傳出的照片，成都飛機公司最新推出的殲-10C和殲-20飛機正在進行試飛，戰機還是僅有保護漆的鉻黃色，然而這批飛機似乎已經安裝了大陸自製的「太行」發動機，在此以前，這兩種戰機都是使用俄羅斯授權生產的AL-31發動機。

珠海航展的殲20，發動機間距有個「尾椎骨」，這和JacKsonbobo的新照片不同。(圖/新華網)

渦扇10型的研發時間長達30多年，一般認為它是一款「美俄合體」的發動機，原本在1980年代，美國與中國大陸關係處於「蜜月期」，美國提供2具通用CFM56商用渦扇發動機，大陸展開了相當詳細的逆向工程研究。不過隨著1989年天安門事件，美國對大陸進行武器禁運，也就沒有後續的技術支援。但是在1990年代，隨著俄羅斯允許出口Su-27戰機給中國大陸，連帶著同意提供AL-31發動機的生產授權，於是大陸試著將CFM56與AL-31給融合，這就是渦扇10。早期的渦扇10 A相當不耐用，因此一直無法量產，但隨著大陸對於冶金工藝的進步，性能終於達到軍方認可，也安裝到殲10C戰機上。

在2018年的珠海航展上，一架殲10C的噴嘴是推力矢量(TVC)，顯示渦扇10也有TVC型。然而在殲20上沒有推力矢量，這讓某些觀察家感到意外，他們原本以為殲20也會使用TVC。不過殲20的定位是匿蹤攔截機，主要工作是避免纏鬥，在視距外以長程空對空飛彈獵殺對手目標，因此它的角色可能不需要TVC。

(中時電子報)