台西鄉民代表陳文求遭砍傷，疑選舉糾紛。（翻攝照片／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉信仰中心進安府1日晚上5點許發生凶殺案，廟方李姓廟公持刀砍傷廟方副主委同時也是鄉民代表陳文求，陳左大腿血流如注，送雲林長庚醫院後轉送雲林台大，治療後無生命危險，陳文求表示他之前在臉書發表政治意見，不確定是否因此才被砍殺，警方初步調查是2人平日恩怨，與選舉糾紛無關。

陳文求表示1日晚上5點多他喝了一點酒，到進安府遇到李姓廟公，2人平日就因廟務問題不合，此次又發生衝突，沒想到李姓廟公竟拿西瓜刀追砍他，他閃躲不及左大腿被砍中，傷口深可見骨、左側臉頰也被劃傷，旁人見狀趕緊叫救護車把他送醫。

陳文求說，他日前在網路上發言談論政治，表示身為政治人物要有誠信，沒想到隔天就有人要他把發言刪除，質疑廟公是否是因為這個原因才突然砍殺他，他強調自己是無黨無派，無端被砍傷很無奈。

第一選區立委候選人張嘉郡得知陳文求被砍傷，前往慰問並請警方一定要查明真相；蘇治芬隨後也前往探視陳文求，表示此事件與選舉無關，請交由警方持續調查。

進安府主委吳啟章表示，陳、李2人並沒有特定的政治立場，之前2人曾有數次口角，李曾抱怨陳每次喝酒後都會找他麻煩，此次可能又發生口角李才失控砍人，應與政治無關。

原本質疑此事與選舉有關的陳文求，在雲林台大醫院治療後，卻又改口表示應該與選舉無闗，是他與李姓廟公2人的個人糾紛。

(中時電子報)