前總統馬英九1日到嘉義市替國民黨立委候選人傅大偉輔選，晚間來到文化夜市發春聯、掃街，受到民眾熱烈歡迎，光是排隊領春聯的民眾就多達數百人，短短百餘公尺的路程，馬英九一行人走了近一小時，人氣不減當年。
馬英九今下午先到傅大偉競選總部，受到支持者和競選總部熱情歡迎，馬英九稱讚傅大偉是個認真的人，一個里長出生的政治人物，竟然能提出完整的市政規畫建設，顯見他對嘉市瞭若指掌，「絕非池中之物」，呼籲大家一定支持他，讓他替嘉市爭取經費，替嘉市在國會發言。
馬英九此次到嘉義市，特別指定到「林聰明沙鍋魚頭」用餐，馬英九在現場排隊民眾驚訝又驚喜的目光中抵達，和老闆林聰明老友相見，顯得特別開心，兩人熱情互動、用餐後，馬英九又在民眾簇擁下，步行到夜市發春聯，長長人龍已在場等待，光是發春聯就發了近20分鐘。
馬英九的高人氣連現場維安警方都驚訝，說比他當總統時人氣還高，林聰明則說，卸任後的馬英九反而更令人懷念，光是從現場爭相握手合照的民眾不分男女老幼，不分黨派，就知道馬英九魅力不減。
(中時 )
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