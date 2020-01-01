近日在美國社交媒體推特(Twitter)上流傳的一張衛星照片顯示，在2019年聖誕節當天，大陸國產山東艦航母編隊在北上準備通過台灣海峽前，於南海與美國海軍林肯號(USS Abraham Lincoln CVN-72)航母編隊「偶遇」。但上述消息沒有透露更多細節，美國與中國大陸官方都沒有證實此一傳聞。分析人士認為，目前大陸多了一艘航母服役，美軍航母在南海活動持續，未來在海上相遇可能性大增。

據推特上的衛星照片顯示，大陸山東艦航母編隊組成三角隊形，由3艘戰艦護衛位於C位的山東艦。有台灣媒體認為，衛星照片疑似由大陸的「高分三號」衛星拍攝。而大陸媒體先前的報導指出，母港設於海南三亞的山東艦12月26日在編隊艦艇護衛下由南而北通過台灣海峽。

推特上傳出一張南海船艦位置圖，顯示大陸山東艦與美軍林號兩艘航母的相關位置。其中照片底部GF3讓外界猜測照片可能來源是大陸的高分3號衛星。（圖／推特@elder_1926)

海上航行動態信息顯示，林肯號最遲在12月24日進入南海，編隊中還有1艘導彈巡洋艦錢斯勒維爾號(USS Chancellorsville )和理查德．伯德號(USNS Richard E. Byrd)乾貨彈藥補給艦。

據分析，林肯號計劃是由印度洋返回位於日本的佐世保基地，因此會經過南海，林肯號和山東艦在南海相遇，並不十分令人意外。尤其是山東艦未來以海南的三亞為母港，經常會在南海活動，未來美國如果持續派遣航母或是艦艇到南海執行其自由航行任務，美艦遇上山東艦的可能性會大幅增加。

大陸山東艦在三亞正式入役成軍後，即於日前航經台灣海峽返回大連造船廠。（圖／解放軍報）

根據公開資料顯示，林肯號核動力航母排水量超過10萬噸、艦載機數量達90架，而山東艦屬常規動力，排水量不到7萬噸、艦載機可能不到外傳的36架。雙方龐大的雷達系統將在極遠的距離就能偵測到彼此的存在，若非刻意，美中大型艦艇在海上近距離相遇的機會不大，所謂遇上也不會是目視距離內的相遇。

The #holidays are upon us, but for our #Sailors at sea it is still another day of operations. The crew of the USS Abraham Lincoln (CVN 72) simultaneously conduct flight operations, a vertical replacement and sort incoming mail while in the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/dZwtiRHUgX — U.S. Navy (@USNavy) December 24, 2019

過去美軍航母編隊在南海活動時，中共都會派艦監控其動態，只有少數幾次出現近距離相遇，也是刻意趨近展示其存在，大部份時間也都是透過雷達偵測系統得知彼此位置與動態。這種相遇不只在南海出現，連美艦通過台灣海峽時也發生多次，也被雙方的軍方證實過。

(中時電子報)